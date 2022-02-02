«Жестокие выдумки!» В КПРФ против лишения гражданства за суррогатный алкоголь

Лишение гражданства России за незаконное производство и оборот алкоголя является очень суровым наказанием, которое ударит по детям и сделает из людей изгоев, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации предлагают за незаконное производство и оборот алкоголя отзывать российское гражданство у ранее принятых в него лиц и депортировать их на родину. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».