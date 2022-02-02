«Жестокие выдумки!» В КПРФ против лишения гражданства за суррогатный алкоголь
Юрий Синельщиков сравнил инициативу сенаторов с пожизненной ссылкой, которая «разорвет семьи пополам», и призвал не соревноваться в жестокости.
Лишение гражданства России за незаконное производство и оборот алкоголя является очень суровым наказанием, которое ударит по детям и сделает из людей изгоев, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков.
Ранее стало известно, что в Совете Федерации предлагают за незаконное производство и оборот алкоголя отзывать российское гражданство у ранее принятых в него лиц и депортировать их на родину. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
«В законопроекте предлагается не лишение гражданства, а отзыв его у тех, кому гражданство было «подарено», которые приобрели его не по рождению, а всякими другими путями. Забрать гражданство у этих граждан – не проблема, в этом ничего вычурного нет, вопрос в другом – что с ними дальше делать? С теми, у кого появились семьи, дети, жены. Как со всем этим быть, надо взвешивать. Нарушаются же права еще и других людей. Скорее всего, они стали гражданами России, потому что у них здесь появились дети», - сказал Синельщиков.
Он отметил, что против данного законопроекта, и сравнил его с «пожизненной ссылкой».
«По большому счету, я против того, чтобы лишать и забирать гражданство у тех людей, которым мы его «подарили». Есть другие меры. Если совершил преступление, значит надо его в колонию отправить, если административный проступок, - оштрафовать. А забрать гражданство у человека, который оброс семьей, ну как это будет выглядеть и что мы с этого получим? Оторвем отца от детей, разорвем семью пополам? Надо же думать о том, что у человека жизнь не заканчивается этим. Когда он отбыл наказание в местах лишения свободы, он возвращается, и мы предоставляем ему возможность жить в нормальных условиях, он может реабилитироваться и все восстановить. А так мы ему переворачиваем всю жизнь, это все равно, что пожизненная ссылка», - подчеркнул представитель КПРФ.
По словам Синельщикова, Госдума предыдущего созыва «была самой жестокой», и не стоит пытаться превзойти это «достижение».
«Все мы мастаки на всякие жестокие выдумки. Зачем нам такая суровая мера? Она может оказаться намного суровее, чем лишение свободы. Кто знает, в какую страну мы вышлем его, вдруг у него там были политические преследования и он предпочтет в петлю залезть, чем пересекать границу обратно. Делать из гражданина России изгоя? Тут должен быть принцип, что он никогда не сможет восстановить гражданство. И для чего? Мы провели с моими помощниками анализ законодательства, уголовного, административного и другого, и пришли к выводу, что Дума седьмого созыва была самая жестокая. Мы, видимо, хотим, чтобы самой жестокой стала восьмая? Ни к чему это», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, лишать российского паспорта нужно тех, кто «ненавидит страну», например, оппозиционеров.
Со своей стороны, многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал в этой связи, что понятие «ненависть к стране» нельзя формализовать, чтобы на этом основании лишать гражданства.
29 декабря президент России внес в Госдуму законопроект с новыми правилами, касающимися российского гражданства. Одно из нововведений – введение института прекращения российского гражданства за терроризм, наркопреступления и преступления против государства. При этом тех, кто родился в России, нововведение не коснется.
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