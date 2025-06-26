Вместе с тем, по его словам, ситуация сразу поменяется, как только Apple окончательно вернется на российский рынок.

«Как только они вернутся в Россию, скорее всего, будут думать о том, как соблюдать данные законодательства. Apple подчинилась после решения Евросоюза о том, что должны быть доступны на платформе альтернативные магазины и сделала ряд послаблений в силу действия европейского законодательства. Теперь в Евросоюзе iPhone выглядит несколько иначе, чем, скажем, в других странах. И я думаю, что в России это тоже возможно, но только после того, как компания официально и полноценно вернется на российский рынок. Конечно, можно запретить продажу продукции Apple по официальным каналам. Тогда приобрести iPhone можно будет только по серой схеме, либо из рук в руки на площадках вроде «Авито», но я думаю, что добивать отечественный розничный бизнес по продаже смартфонов новыми запретами на продажу продукции Apple просто негуманно», - добавил Петухов.

Ранее Apple оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

