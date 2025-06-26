Согласится ли Apple устанавливать RuStore на свои устройства

Эксперт по гаджетам, блогер Валентин Петухов в беседе с НСН назвал условие, при котором компания Apple начнет исполнять российское законодательство.

В случае окончательного принятия закона, обязывающего производителей техники обеспечить возможность установки обновления и оплаты приложений через отечественный магазин RuStore, компания Apple его исполнять не будет, предположил в разговоре с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков к рынку мобильных приложений. Документ обязывает производителей технически сложных устройств — таких как смартфоны и планшеты — обеспечить возможность установки, обновления и оплаты приложений через отечественный магазин RuStore. Петухов напомнил, что Apple ушла из России ещё в 2022 году, поэтому говорить о каком-то соблюдении российского законодательства, не приходится.

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«Честно говоря, этот законопроект обсуждали уже достаточно давно, мне кажется, ситуация не очень сильно изменилась. Компания Apple ушла из России ещё в 2022 году, продажи устройств нет, сервисного обслуживания - нет, поэтому говорить о каком-то соблюдении российского законодательства вообще не приходится. Все устройства, которые продаются в России, это либо параллельный импорт, либо, так называемые, серые девайсы, которые не предназначаются для российского рынка. Конечно, соблюдать в данном случае законодательство РФ компания Apple не будет, и, наверное, не обязана. Скорее, больше вопросов к таким компаниям, как Samsung и многим другим, которые номинально ушли, приостановили здесь маркетинговую деятельность, но при этом продолжают силами партнеров привозить и продавать устройства. Вот насколько они будут в данном случае соответствовать новому закону? Как они будут сидеть на двух стульях, тоже не совсем понятно. А к Apple, я думаю, вопросов нет», - сказал эксперт.

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Вместе с тем, по его словам, ситуация сразу поменяется, как только Apple окончательно вернется на российский рынок.

«Как только они вернутся в Россию, скорее всего, будут думать о том, как соблюдать данные законодательства. Apple подчинилась после решения Евросоюза о том, что должны быть доступны на платформе альтернативные магазины и сделала ряд послаблений в силу действия европейского законодательства. Теперь в Евросоюзе iPhone выглядит несколько иначе, чем, скажем, в других странах. И я думаю, что в России это тоже возможно, но только после того, как компания официально и полноценно вернется на российский рынок. Конечно, можно запретить продажу продукции Apple по официальным каналам. Тогда приобрести iPhone можно будет только по серой схеме, либо из рук в руки на площадках вроде «Авито», но я думаю, что добивать отечественный розничный бизнес по продаже смартфонов новыми запретами на продажу продукции Apple просто негуманно», - добавил Петухов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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