Песков: Тезис «мир через силу» не стоит использовать в отношении России

В отношении России вряд ли применим тезис «мир через силу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, использование данного тезиса не принесёт результата.

«Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что говоря о мнимых угрозах, якобы исходящих от России, западные политики выбивают деньги из налогоплательщиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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