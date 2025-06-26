Песков: Тезис «мир через силу» не стоит использовать в отношении России
26 июня 202516:21
В отношении России вряд ли применим тезис «мир через силу». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, использование данного тезиса не принесёт результата.
«Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что говоря о мнимых угрозах, якобы исходящих от России, западные политики выбивают деньги из налогоплательщиков, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru