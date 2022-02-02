Сенаторы предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя

Он уточнил, что лишаться гражданства должны те граждане, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны.

По данным МВД РФ, 75% лиц, которые в гаражах и промзонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья.

Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.

