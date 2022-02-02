Сенаторы предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя
Сенаторы предложили лишать гражданства и депортировать за незаконное производство и оборот алкоголя. Соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает ТАСС.
Он уточнил, что лишаться гражданства должны те граждане, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны.
По данным МВД РФ, 75% лиц, которые в гаражах и промзонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья.
Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.
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