Сенаторы предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя

Сенаторы предложили лишать гражданства и депортировать за незаконное производство и оборот алкоголя. Соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает ТАСС.

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Он уточнил, что лишаться гражданства должны те граждане, чье незаконное производство или оборот алкоголя привели к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны.

По данным МВД РФ, 75% лиц, которые в гаражах и промзонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья.

Ранее полицейские в ХМАО задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек.

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Фото: oren.sledcom.ru
ТЕГИ:ГражданствоАлкоголь
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