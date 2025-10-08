В Госдуме предрекли снижение числа студентов-медиков из-за отработки

Документ, обязывающий учащихся на бюджетной основе студентов высшего медицинского и фармацевтического образования заключать договор о целевом обучении, был одобрен депутатами в первом чтении, пишет RT.

Как отметил Куринный, из-за законопроекта желающих поступит в медвуз станет меньше, однако существует «запас желающих», который позволит избежать серьёзных провалов.

«Мера вынужденная, в отсутствие дополнительных бюджетных средств на реальное повышение зарплат медикам и предоставление мер соцподдержки... Предложенная редакция сверхжёсткая... Будем вносить поправки», — заключил депутат.

Ранее в Минздраве указали, что отказавшиеся от отработки медики-целевики должны будут компенсировать бюджету затраченную на их обучение сумму, а также заплатить штраф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

