В Госдуме предрекли снижение числа студентов-медиков из-за отработки
Принятие законопроекта об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков - это вынужденная мера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Документ, обязывающий учащихся на бюджетной основе студентов высшего медицинского и фармацевтического образования заключать договор о целевом обучении, был одобрен депутатами в первом чтении, пишет RT.
Как отметил Куринный, из-за законопроекта желающих поступит в медвуз станет меньше, однако существует «запас желающих», который позволит избежать серьёзных провалов.
«Мера вынужденная, в отсутствие дополнительных бюджетных средств на реальное повышение зарплат медикам и предоставление мер соцподдержки... Предложенная редакция сверхжёсткая... Будем вносить поправки», — заключил депутат.
Ранее в Минздраве указали, что отказавшиеся от отработки медики-целевики должны будут компенсировать бюджету затраченную на их обучение сумму, а также заплатить штраф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
