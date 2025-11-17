Путин подписал закон об отработке после обучения для студентов-медиков
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной отработке после обучения для студентов-медиков. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, ранее одобренному Госдумой и Совфедом, отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок будет определяться Минздравом РФ, однако он не может превышать три года.
В частности, закон устанавливает, что 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% - бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет целевым на 100%.
Ранее Путин подписал закон, снижающий возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, снижается до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
