Путин подписал закон об отработке после обучения для студентов-медиков

Согласно документу, ранее одобренному Госдумой и Совфедом, отработка будет проходить в организациях, с которыми заключён договор о целевом обучении. Срок будет определяться Минздравом РФ, однако он не может превышать три года.

В частности, закон устанавливает, что 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% - бюджетными. При этом обучение в ординатуре будет целевым на 100%.

Ранее Путин подписал закон, снижающий возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, снижается до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

