Евросоюз ввел санкции против телеведущих Зарубина и Губерниева
Телеведущий ВГТРК Павел Зарубин попал в санкционный список Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС.
Также санкции были введены в отношении коллег Зарубина - тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель.
Кроме того, в «чёрный» список попали певец Роман Чумаков (Рома Жиган) и артиста балета Сергей Полунин.
Как говорится в «Официальном журнале» ЕС, в санкционный список их внесли за «поддержку действий правительства РФ по Украине в рамках их профессиональной деятельности».
Ранее власти Великобритании ввели санкции против российского философа Александра Дугина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
