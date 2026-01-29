Евросоюз ввел санкции против телеведущих Зарубина и Губерниева

Телеведущий ВГТРК Павел Зарубин попал в санкционный список Евросоюза. Соответствующее решение было принято Советом ЕС.

СМИ: Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций

Также санкции были введены в отношении коллег Зарубина - тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой и Марии Ситтель.

Кроме того, в «чёрный» список попали певец Роман Чумаков (Рома Жиган) и артиста балета Сергей Полунин.

Как говорится в «Официальном журнале» ЕС, в санкционный список их внесли за «поддержку действий правительства РФ по Украине в рамках их профессиональной деятельности».

Ранее власти Великобритании ввели санкции против российского философа Александра Дугина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
