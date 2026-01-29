«Это просто обман, предоплату возьмут, ничего не сделают, а после исчезнут с деньгами. Если услуга была бы реальная, она бы стоила не 65 тысяч рублей, а гораздо дороже, потому что те, кто вносит данные в базу ГАИ и выдают права, очень сильно рискуют. Сомневаюсь, что поддельные права можно внести в базу, но если удостоверение находится в базе, оно вряд ли может быть поддельным», - отметил юрист.

По его словам, за поддельные права водителям грозит уголовное наказание.