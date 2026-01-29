Россиян призвали не верить объявлениям о продаже водительских прав
Если бы услуга по продаже прав была реальная, она бы стоила не 65 тысяч рублей, а гораздо дороже, потому что те, кто вносит данные в базу ГАИ и выдают права, очень сильно рискуют, заявил в беседе с НСН юрист Сергей Радько.
Продажа водительских прав – это просто обман, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В соцсетях и мессенджерах массово публикуются объявления о продаже водительских прав. Авторы объявления требуют предоставить фото паспорта, образец подписи и предоплату, после чего пообещали в течение нескольких дней оформить водительское удостоверение и внести его в базу ГАИ без посещения автошколы и сдачи экзаменов. Стоимость услуги — 65 тысяч руб. В нее, в том числе, входит передача документов и необходимых справок профильным организациям и ведомствам.
Радько предупредил, что такие объявления дают мошенники.
«Это просто обман, предоплату возьмут, ничего не сделают, а после исчезнут с деньгами. Если услуга была бы реальная, она бы стоила не 65 тысяч рублей, а гораздо дороже, потому что те, кто вносит данные в базу ГАИ и выдают права, очень сильно рискуют. Сомневаюсь, что поддельные права можно внести в базу, но если удостоверение находится в базе, оно вряд ли может быть поддельным», - отметил юрист.
По его словам, за поддельные права водителям грозит уголовное наказание.
«За поддельные права, в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса РФ, водителя, в случае повторного привлечения к ответственности по этой же статье, ждет уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Совершивший же это правонарушение в первый раз, будет направлен на принудительные работы. Наказание, конечно, не столь серьезное, но, тем не менее, уголовная судимость будет», - добавил Радько.
Ранее МВД РФ предложило упростить подачу документов для экзамена на права, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
