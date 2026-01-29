Во Франции депутаты одобрили законопроект об отмене супружеского долга
Национальное собрание Франции одобрило законопроект об отмене супружеского долга. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты приняли текст документа, далее его направят на рассмотрение в сенат. Законопроект может быть принят до лета.
Супружеский долг как обязанность вступать в сексуальные отношения в браке не фигурирует в гражданском кодексе Франции, в нем предусмотрены четыре пункта: верность, помощь, поддержка и совместная жизнь. Законопроект уточнит статью кодекса, прописав, что совместная жизнь супругов не создает обязательств для них вступать в половые отношения.
Поводом для разработки поправок стало дело о разводе пары пенсионеров во Франции. В 2012 году женщина подала на развод, заявив о вспыльчивости и жестокости мужа. Ее супруг подал встречный иск и обвинил бывшую жену в разрыве из-за того, что она не вступала с ним в интимные отношения. В 2019 году апелляционный суд в Версале возложил вину за развод на женщину, указав на «серьезное и неоднократное нарушение супружеских обязанностей». Позднее француженка обратилась в Европейский суд по правам человека. Он признал женщину невиновной, подчеркнув, что супружеское обязательство противоречит свободе и праву на физическую автономию.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru