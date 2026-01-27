Певец, народный артист России Григорий Лепс и студентка лондонского колледжа моды Аврора Киба расстались из-за непонимания подхода друг друга к жизни, вообще отношения со столь большой разницей в возрасте изначально обречены на провал. Об этом НСН заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Ранее 19-летняя Киба объявила в своих соцсетях о расставании с 63-летним Лепсом. По словам Сябитовой, причиной разрыва стала слишком большая разница в возрасте и в подходе к жизни.

«Влезть в голову другого человека я не могу, но если Лепс не понимает современный молодежный сленг, которым активно пользуются зумеры, наверное, им трудно общаться. Лепс, я так понимаю, учить язык молодежи не будет. А только на интиме сохранить отношения не получится — здоровье уже не то. Молодежь сейчас другая. Странно, если Лепс, меняя молодых женщин, доказывает, что "он как мужчина еще ого-го". Я его люблю как человека, как прекрасного певца, его шлягеры напоминают мне молодость, и расшаркиваться, что-то доказывая, ему ни перед кем не надо. Кроме того, если мужчина в возрасте выводит в свет молодую жену, он даже становится нерукопожатным. А что девочка в 19 лет стала популярной — так на ее место скоро придет другая. Думаю, Лепс не будет долго переживать, найдется еще кто-то помоложе», — сказала Сябитова.