«Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба
Идеальная разница в возрасте между супругами — шесть-семь лет, пары со слишком большой разницей в возрасте никогда не проходят проверку временем, сказала Роза Сябитова.
Певец, народный артист России Григорий Лепс и студентка лондонского колледжа моды Аврора Киба расстались из-за непонимания подхода друг друга к жизни, вообще отношения со столь большой разницей в возрасте изначально обречены на провал. Об этом НСН заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова.
Ранее 19-летняя Киба объявила в своих соцсетях о расставании с 63-летним Лепсом. По словам Сябитовой, причиной разрыва стала слишком большая разница в возрасте и в подходе к жизни.
«Влезть в голову другого человека я не могу, но если Лепс не понимает современный молодежный сленг, которым активно пользуются зумеры, наверное, им трудно общаться. Лепс, я так понимаю, учить язык молодежи не будет. А только на интиме сохранить отношения не получится — здоровье уже не то. Молодежь сейчас другая. Странно, если Лепс, меняя молодых женщин, доказывает, что "он как мужчина еще ого-го". Я его люблю как человека, как прекрасного певца, его шлягеры напоминают мне молодость, и расшаркиваться, что-то доказывая, ему ни перед кем не надо. Кроме того, если мужчина в возрасте выводит в свет молодую жену, он даже становится нерукопожатным. А что девочка в 19 лет стала популярной — так на ее место скоро придет другая. Думаю, Лепс не будет долго переживать, найдется еще кто-то помоложе», — сказала Сябитова.
Собеседница НСН добавила, что любой брак, в котором у супругов слишком большая разница в возрасте, обречен на распад.
«Такие браки никогда не выдерживают проверку временем. Более молодой партнер вырастет, интересы в отношениях поменяются, что вполне естественно, и человек будет искать что-то другое. Идеальная разница в возрасте — одно поколение, шесть-семь лет. При этом предпочтительно, чтобы мужчина был старше, исходя из возможности зачать ребенка и обзавестись совместно нажитым имуществом. Если девушка молодая, она в любом случае родит. А когда женщина старше, общество осуждает такие тандемы, потому что это вроде как против природы, у такой пары вряд ли родится ребенок. Но, безусловно, главное, чтобы люди были счастливы в отношениях», — подытожила она.
Впервые о романе Кибы и Лепса заговорили летом 2024-го года. Певец буквально заваливал девушку дорогими подарками: он преподносил ей изысканные украшения и дарил букеты из сотен роз. Лепс представлял Кибу как свою невесту, однако конкретной даты церемонии они не называли.
Ранее Сябитова заявила, что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
