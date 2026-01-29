Суд назначил экс-вице-губернатору Кубани Миньковой домашний арест

Экс-чиновнице, покинувшей пост по собственному желанию осенью 2025 года, предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Подробности уголовного дела не ракрываются, однако известно, что оно касается периода работы Миньковой в правительстве Кубани.

Домашний арест был назначен до 27 марта. Миньковой запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела, однако разрешены прогулки в период с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.

Ранее по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере был арестован министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».