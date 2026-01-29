Суд назначил экс-вице-губернатору Кубани Миньковой домашний арест
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову назначили домашний арест. Как пишет ТАСС, решение было принято Октябрьским районным судом Краснодара.
Экс-чиновнице, покинувшей пост по собственному желанию осенью 2025 года, предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Подробности уголовного дела не ракрываются, однако известно, что оно касается периода работы Миньковой в правительстве Кубани.
Домашний арест был назначен до 27 марта. Миньковой запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела, однако разрешены прогулки в период с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.
Ранее по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере был арестован министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд назначил экс-вице-губернатору Кубани Миньковой домашний арест
- Песков: Переговоры в Турции и ОАЭ разные по своей сути
- Евросоюз ввел санкции против телеведущих Зарубина и Губерниева
- Россиян призвали не верить объявлениям о продаже водительских прав
- Юрист: Супружеского долга в России нет, но судиться из-за него можно
- Песков: Возможная встреча Зеленского и Путина может пройти только в Москве
- Будут хитрить: Автовладельцы не поддержали запрет на штрафы в снегопад
- «Страна разваливается!»: Российский сексолог осудил Францию за отмену «супружеского долга»
- Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»
- Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru