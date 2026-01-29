Песков: Переговоры в Турции и ОАЭ разные по своей сути
29 января 202616:52
Переговоры по урегулированию на Украине в Турции и в ОАЭ разные по своему характеру. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В чём именно заключается различие между встречами в Стамбуле и Абу-Даби он не утчнил.
«Это другие переговоры по своему характеру», - сказал представитель Кремля, призвав дождаться результатов консультаций.
Ранее Песков заявил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию продолжатся 1 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
