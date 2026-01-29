Как АвтоВАЗ и санкции сократили статистику отзывных кампаний в России
В статистику отзывных кампаний попали только автомобили китайских брендов, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Число автомобильных отзывных кампаний в 2025 году занижено из-за нежелания некоторых автопроизводителей признавать проблему, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его словам, под отзывы попали только китайские бренды.
По итогам 2025 года в России было проведено 29 отзывных кампаний, которые затронули в общей сложности 486,6 тыс. транспортных средств. По сравнению с позапрошлым годом число машин, попавших под отзыв, резко выросло, пишут «Известия». Эксперты издания связали это как со снижением качества самих автомобилей и их комплектующих, так и с более тщательным контролем.
В статистику отзывных кампаний попали только официально продающиеся в России китайские бренды, отметил Казаченко.
«Если китайские производители по-честному признают проблему и делают отзывные кампании, то некоторые производители не объявляют о неполадках и просто ремонтируют автомобили по гарантиям по наиболее частым проблемам. Например, если АвтоВАЗ сделает отзывную кампанию, то ее цена будет порядка 1 млрд рублей. Все дело в том, признают производители проблему или нет. Из официально продающихся в России машин, кто объявлял отзывные кампании, остались китайские бренды, по ним и идет вся статистика», - пояснил представитель сервисной ассоциации.
Даже если бы АвтоВАЗ объявлял отзывные кампании, их число все равно было бы меньше, чем до 2022 года, до того, как большинство западных автоконцернов покинуло российский рынок.
«У нас всегда отзывных кампаний было больше, чем сейчас. Все забывают, что было больше производителей», - отметил Казаченко.
По данным Росстандарта, в 2020 году в России было согласовано 146 отзывных кампаний транспортных средств, в рамках которых под сервисные акции попали около 648–650 тысяч автомобилей. В 2021 году в рамках 111 отзывных кампаний на сервис были приглашены владельцы больше 647 тысяч авто, а в 2022-ом согласовано 93 кампании, под их действие попало почти 490 тысяч машин.
Единственный способ, благодаря которому АвтоВАЗ сможет нарастить сбыт своих автомобилей – госконтракты на поставки машин чиновникам. Так российский производитель выдержит конкуренцию с китайским автопромом, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
