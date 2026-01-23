По ее словам, нюансы проведения свадьбы и медового месяца нужно обсуждать еще до подачи заявления в ЗАГС.

«Еще до подачи заявления в ЗАГС очень важно согласовать то, как видят свадьбу оба молодожена, какие у них представления о медовом месяце, какие ожидания от количества гостей. Все это должно быть обсуждено и распланировано. Если подобное будет происходить довольно спонтанно, то одному из супругов это может оказаться в тягость», — добавила психолог.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб.

