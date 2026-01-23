«Зумеры копируют»: Почему шикарный медовый месяц не спасет от развода
Нюансы проведения свадьбы и медового месяца нужно обсуждать еще до подачи заявления в ЗАГС, сказала НСН Гули Базарова.
Сегодня множество людей женятся в более старшем возрасте, поэтому для них медовый месяц действительно является приятной возможностью побыть наедине друг с другом, сказала НСН руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.
Медовый месяц все чаще становится для молодоженов не просто путешествием, а персональным ритуалом, в котором важны уединение, комфорт и уникальные впечатления, пишут «Известия». Базарова назвала медовый месяц традицией.
«Поскольку мы живем в цифровой среде, она задает сиюминутные тренды: сперва они очень актуальны, но потом их популярность быстро проходит. Сейчас люди, которые женятся в более позднем возрасте, приходят к тому, что не хотят пышного празднования, какого-то застолья. Они принимают решение вложить средства в совместный отдых. У нас есть традиция медового месяца. Молодежь смотрит соцсети более старшего поколения и просто копирует манеру поведения. Люди более старшего возраста, конечно, более осознанно желают посвятить время друг другу», — сказала собеседница НСН.
Она отметила, что ни размах свадьбы, ни качество медового месяца не влияют на дальнейшую гармонию в браке.
«Качество медового месяца и размах свадьбы, к сожалению, никак не влияют на дальнейшую гармонию в браке. Я встречала множество супружеских пар, у которых были и шикарные свадьбы, и медовые месяцы, и первые несколько лет совместной жизни, однако они все равно расстаются. Иногда очень даже тяжело. Гармония в браке зависит от личностных характеристик», — отметила эксперт.
По ее словам, нюансы проведения свадьбы и медового месяца нужно обсуждать еще до подачи заявления в ЗАГС.
«Еще до подачи заявления в ЗАГС очень важно согласовать то, как видят свадьбу оба молодожена, какие у них представления о медовом месяце, какие ожидания от количества гостей. Все это должно быть обсуждено и распланировано. Если подобное будет происходить довольно спонтанно, то одному из супругов это может оказаться в тягость», — добавила психолог.
Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб.
