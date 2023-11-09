«Мировой тренд»: Мигрантофобию отказались считать лишь российской проблемой
Общество ждет изменений в законодательстве, регулирующих правовой статус и положение мигрантов, сказала НСН Маргарита Лянге.
Сегодня российское общество напряженно относится к приезжим из других стран, однако это общемировая проблема, которая в России стоит даже менее остро, чем в других странах. Об этом НСН заявила член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». В свою очередь в Общественной палате России подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Лянге согласилась с тем, что общество находится в некотором напряжении по отношению к мигрантам.
«Мы все очень ждем изменений в законодательстве, которые бы урегулировали и правовой статус, и положение разных групп мигрантов. Сегодня в обществе есть очевидный запрос на большую прозрачность, связанную с миграционной политикой и вообще с мигрантами», — сказала Лянге.
При этом собеседница НСН отказалась считать сложившуюся ситуацию сугубо российской проблемой.
«Посмотрите, как весь мир разговаривает друг с другом! Это общемировая тенденция. У нас этот вопрос стоит еще не так остро, как в других странах. К тому же, в России есть и внутренние проблемы, которые на это накладываются. Возможно, мы слишком эмоционально реагируем на эту проблему, поскольку для России это вообще несвойственная ситуация. Другим странам кажется, что у нас детский сад, а не проблема, у них намного хуже, но мы судим по своим меркам. Для нас такие разговоры на повышенных тонах и такая напряженность даже в соцсетях, непривычны», — добавила эксперт.
В заключение Лянге заявила, что первым шагом к решению проблемы станет смягчение риторики со стороны лидеров общественного мнения.
«Они должны больше следить за тем, что и как говорят. Публичным фигурам не стоит соревноваться друг с другом, кто круче и жестче. Им нужно включиться в другую игру — кто будет более сдержанно и спокойно комментировать разные ситуации, случающиеся в нашей жизни», — подытожила она.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о результатах комплексной операции «Нелегал-2023», целью которой было выявление и профилактика нарушений миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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