«Мировой тренд»: Мигрантофобию отказались считать лишь российской проблемой

Ранее глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». В свою очередь в Общественной палате России подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Лянге согласилась с тем, что общество находится в некотором напряжении по отношению к мигрантам.

«Мы все очень ждем изменений в законодательстве, которые бы урегулировали и правовой статус, и положение разных групп мигрантов. Сегодня в обществе есть очевидный запрос на большую прозрачность, связанную с миграционной политикой и вообще с мигрантами», — сказала Лянге.

При этом собеседница НСН отказалась считать сложившуюся ситуацию сугубо российской проблемой.

«Посмотрите, как весь мир разговаривает друг с другом! Это общемировая тенденция. У нас этот вопрос стоит еще не так остро, как в других странах. К тому же, в России есть и внутренние проблемы, которые на это накладываются. Возможно, мы слишком эмоционально реагируем на эту проблему, поскольку для России это вообще несвойственная ситуация. Другим странам кажется, что у нас детский сад, а не проблема, у них намного хуже, но мы судим по своим меркам. Для нас такие разговоры на повышенных тонах и такая напряженность даже в соцсетях, непривычны», — добавила эксперт.

В заключение Лянге заявила, что первым шагом к решению проблемы станет смягчение риторики со стороны лидеров общественного мнения.

«Они должны больше следить за тем, что и как говорят. Публичным фигурам не стоит соревноваться друг с другом, кто круче и жестче. Им нужно включиться в другую игру — кто будет более сдержанно и спокойно комментировать разные ситуации, случающиеся в нашей жизни», — подытожила она.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о результатах комплексной операции «Нелегал-2023», целью которой было выявление и профилактика нарушений миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

