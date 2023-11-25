СМИ: В РАН сравнили ценности москвичей и мигрантов из Центральной Азии
Мигранты из Центральной Азии и население Московской агломерации обладают различными терминальными, важными сами по себе ценностями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, представленный главой отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей.
Исследование проводилось в феврале-марте текущего года. В нем приняли участие около 1 тыс. человек из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и РФ в возрасте от 18 до 45 лет, которые живут и работают в Москве и области.
По данным опроса, главной ценностью для мигрантов является крепкая семья и хорошие дети, об этом заявили почти 57% респондентов. Эта же цель была названа в числе важнейших 25 процентами жителей Москвы и Подмосковья. В столичном регионе приоритетом оказалась реализация в карьере: иметь интересную работу, позволяющую проявить способности и таланты хотят 42% опрошенных (30,7% — среди мигрантов). Кроме того, москвичи заявляли о желании жить в мире и чувствовать себя в безопасности (около 29%), быть богатым человеком и ни в чем себе не отказывать (26,5%). Среди мигрантов эти ценности поддерживают 30,5% и 25,6% опрошенных соответственно.
Кроме того, мигранты и москвичи разошлись в оценке ценности уважения со стороны окружающих: ее поддержали 35% иностранцев и 9% жителей столичного региона. «Жить по правде, совести, справедливости» считают необходимым 27% мигрантов и 15% москвичей, стремление к богу в качестве ценности указал каждый пятый выходец из Центральной Азии и 4% жителей столицы.
Также для мигрантов оказалась более важной неограниченная свобода в высказываниях и действиях (13% против 6%). За возможность жить в экологически чистой среде высказались 8% иностранцев и 11,8% москвичей.
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