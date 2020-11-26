Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы
Врачи-вирусологи заявили в интервью НСН, что самый распространенный симптом коронавируса у взрослых трудно распознать у детей.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самые частые симптомы коронавируса у детей.
Среди основных: температура и кашель, у 2% маленьких пациентов встречаются проблемы с желудком. В интервью РИА Новости Горелов уточнил, что потеря обоняния не является характерным симптомом, поскольку его сложно установить у малышей, которые сами не могут это объяснить.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в интервью НСН, как распознать начало болезни.
«У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. Слабость может выражаться в головокружении, шаткости походки, ухудшается аппетит. Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах.», - отметил Викулов.
Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что у заболевших COVID-19 детей может возникать вялость, диарея, конъюнктивит. Также в редких случаях диагностироваться детский системный воспалительный синдром (Кавасаки). Он вызывает жар, сыпь, боли в животе и рвоту.
Депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что в группе риска далеко не только старики.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу», - подчеркнул он.
Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний. Кроме того, родители должны научить своих детей правильно кашлять и чихать - рот нужно прикрывать локтем.
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