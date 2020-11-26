Как определить COVID-19 у детей? Названы самые точные симптомы

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самые частые симптомы коронавируса у детей.

Среди основных: температура и кашель, у 2% маленьких пациентов встречаются проблемы с желудком. В интервью РИА Новости Горелов уточнил, что потеря обоняния не является характерным симптомом, поскольку его сложно установить у малышей, которые сами не могут это объяснить.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в интервью НСН, как распознать начало болезни.

«У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. Слабость может выражаться в головокружении, шаткости походки, ухудшается аппетит. Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах.», - отметил Викулов.