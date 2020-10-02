Ученые: коронавирус распространяют дети и молодежь

Проанализировав случаи заражения коронавирусом у 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, ученые выяснили, что на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения.

При этом те, кто заражался через отслеживаемые контакты, были моложе других, среди них также чаще встречались женщины.

Ранее в пятницу сообщалось, что мутации короновируса нового типа делают его способным трансформироваться в 10 различных форм для упрощения проникновения в организм, считают британские ученые из Института Фрэнсиса Крика.

Вспышка короновируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 октября составило 33 842 281 человек, скончались 1 010 634.

