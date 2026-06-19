Не впасть в обсессию: Чем здоровая привязанность отличается от любовной зависимости
Чтобы не впасть в зависимость от партнера, нужно развивать самоценность, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Триггером для развития романтической обсессии становится негативное влияние информационной среды на почве нездоровых отношений с родителями, при этом здоровая привязанность делает жизнь человека лучше, а «любовная зависимость» лишает самостоятельности и разрушает личность, объяснила НСН психолог Екатерина Каталина.
У россиян наблюдается всплеск любовной обсессии, состояния, когда человек зацикливается на объекте симпатии, а влюбленность превращается в одержимость. По данным канала Shot, психотерапевты фиксируют резкий рост обращений с такими проблемами. Страдающие «любовной зависимостью» атакуют своих партнеров навязчивыми сообщениями и звонками, бесконечной слежкой за соцсетями, болезненной ревностью и неспособностью принять отказ или расставание. Каталина отмечает, что проблема часто кроется в нездоровых взаимоотношениях с родителями, а катализатором роста таких случаев стало изменение социальной среды.
«Информационная эпоха создает иллюзию доступности и идеализированные образы отношений в социальных сетях, что провоцирует тревожность. Наиболее подвержены зависимости люди в возрасте от 18 до 35 лет, когда происходит активный поиск идентичности, а также те, кто переживает кризис среднего возраста. Психологи отмечают, что корни проблемы часто лежат в небезопасном типе привязанности с родителями», — пояснила
Каталина сообщила, что с точки зрения психологии обсессия относится к патологиям. Главное отличие любовной зависимости от глубокой влюбленности заключается в потере самостоятельности и деструктивности.
«В то время как здоровая привязанность обогащает жизнь и способствует личностному росту, зависимость разрушает личность. Человеку в такой зависимости кажется, что весь его мир "вертится" вокруг объекта обожания, а остальные сферы жизни без партнера не имеют смысла. Любящий человек сохраняет свои интересы и границы, а зависимый полностью растворяется в партнере, превращая его в единственный источник счастья. Ключевые симптомы любовной обсессии: мешающие работе и быту навязчивые мысли о партнере, физическое и психическое недомогание и апатия при отсутствии контакта, игнорирование собственных потребностей и ценностей ради сохранения связи, гиперчувствительность к любым изменениям в поведении партнера. Грань между нормой и патологией проходит там, где исчезает свобода выбора», — отметила собеседница НСН.
Психолог подчеркнула, что при таких проявлениях нужно предпринимать действия для избавления от зависимости.
«Вы входите в зону риска, если отношения начинают приносить больше боли, чем радости, но вы не можете их прекратить. Пора бить тревогу, если круг ваших интересов сузился до одного человека, а ваша самооценка целиком зависит от его настроения. Чтобы не стать жертвой обсессии, важно развивать самоценность: наличие собственных хобби, круга друзей, финансовой независимости и понимание своих границ. При этих условиях возможно выстроить здоровые отношения, где другой человек является надежным партнером и важной частью вашей жизни, но не ее фундаментом», — посоветовала специалист.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова рассказывала НСН, как отличить любовь от влюбленности.
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