У россиян наблюдается всплеск любовной обсессии, состояния, когда человек зацикливается на объекте симпатии, а влюбленность превращается в одержимость. По данным канала Shot, психотерапевты фиксируют резкий рост обращений с такими проблемами. Страдающие «любовной зависимостью» атакуют своих партнеров навязчивыми сообщениями и звонками, бесконечной слежкой за соцсетями, болезненной ревностью и неспособностью принять отказ или расставание. Каталина отмечает, что проблема часто кроется в нездоровых взаимоотношениях с родителями, а катализатором роста таких случаев стало изменение социальной среды.

«Информационная эпоха создает иллюзию доступности и идеализированные образы отношений в социальных сетях, что провоцирует тревожность. Наиболее подвержены зависимости люди в возрасте от 18 до 35 лет, когда происходит активный поиск идентичности, а также те, кто переживает кризис среднего возраста. Психологи отмечают, что корни проблемы часто лежат в небезопасном типе привязанности с родителями», — пояснила

Каталина сообщила, что с точки зрения психологии обсессия относится к патологиям. Главное отличие любовной зависимости от глубокой влюбленности заключается в потере самостоятельности и деструктивности.