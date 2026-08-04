Над российскими регионами сбили 320 украинских дронов

Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над территорией России 320 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«В период с 20.00 мск 3 августа до 8.00 мск 4 августа... перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметило ведомство.

БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Крыму, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой областях. Также дроны сбили над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Ранее над российскими регионами ликвидировали более 130 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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