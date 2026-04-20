«Из моего профессионального опыта могу сказать, что хорошо дружат либо будущие любовники, либо бывшие. Понятно, что отношения между мужчиной и женщиной не обходятся без сексуального подтекста. Мы не берем дружбу, когда дружат семьям. Это нормальная ситуация, про любовников здесь речь не идет. Если одна пара распалась, то тут дружба может и остаться между разными полами, но все-таки ближе в этом случае женщина будет общаться с женщиной. А дружба между мужчиной и женщиной в таком случае будет основана на желании мужчины помочь женщине, это даже больше покровительство, чем дружба. Такие отношения носят временный характер», - отметила она.

Также психолог отдельно выделила рабочие отношения, отметив, что здесь речь идет больше про уважение, чем дружбу.

«Люди могут дружить, как бы мечтая быть любовниками, но этого может и не случиться из-за социальных барьеров. А бывшие любовники могут дружить хорошо, потому что есть уже хорошие воспоминания, но также есть и границы, которые они не переходят. Они могут встречаться на общих вечеринках, поздравлять друг друга. Отдельным особняком стоят отношения, связанные с общей работой, бизнесом, с общими профессиональными интересами. Но это уже и не дружба, это профессиональные контакты и уважение именно на почве работы», - заключила собеседница НСН.

