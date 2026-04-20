Любовники или коллеги: Дружбу между мужчиной и женщиной назвали исключением
Наталья Панфилова заявила НСН, что мужчина и женщина могут дружить, если речь про профессиональные рабочие отношения или дружбу семьями.
Хорошо дружат либо будущие любовники, либо бывшие, исключений не так много в отношениях между мужчиной и женщиной, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Большинство россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной, но с точки зрения сексологии такой вид взаимоотношений может возникнуть лишь как исключение — при сочетании определенных факторов. Об этом заявил психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков, пишут «Известия». Панфилова согласилась с таким выводом.
«Из моего профессионального опыта могу сказать, что хорошо дружат либо будущие любовники, либо бывшие. Понятно, что отношения между мужчиной и женщиной не обходятся без сексуального подтекста. Мы не берем дружбу, когда дружат семьям. Это нормальная ситуация, про любовников здесь речь не идет. Если одна пара распалась, то тут дружба может и остаться между разными полами, но все-таки ближе в этом случае женщина будет общаться с женщиной. А дружба между мужчиной и женщиной в таком случае будет основана на желании мужчины помочь женщине, это даже больше покровительство, чем дружба. Такие отношения носят временный характер», - отметила она.
Также психолог отдельно выделила рабочие отношения, отметив, что здесь речь идет больше про уважение, чем дружбу.
«Люди могут дружить, как бы мечтая быть любовниками, но этого может и не случиться из-за социальных барьеров. А бывшие любовники могут дружить хорошо, потому что есть уже хорошие воспоминания, но также есть и границы, которые они не переходят. Они могут встречаться на общих вечеринках, поздравлять друг друга. Отдельным особняком стоят отношения, связанные с общей работой, бизнесом, с общими профессиональными интересами. Но это уже и не дружба, это профессиональные контакты и уважение именно на почве работы», - заключила собеседница НСН.
Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила, что знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели.
Горячие новости
- Нефтяное пятно обнаружили в Черном море около Туапсе
- Любовники или коллеги: Дружбу между мужчиной и женщиной назвали исключением
- Один человек погиб и трое ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области
- Песков: Москве импонируют призывы в ЕС к диалогу с Россией
- Лукашенко: Украинцы платят за решение избрать президентом Зеленского
- Здоровье и маркетинг: Почему в РФ растет спрос на безалкогольное пиво и вино
- Песков: Россия остаётся важным игроком на мировых энергетических рынках
- Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии
- Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне
- В Петербурге шесть пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев