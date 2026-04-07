Как детские психологические травмы влияют на взрослую жизнь
Если у родителя были психологические проблемы, сложности с взаимодействием с окружающей действительностью или людьми, то все это передается ребенку, сказал НСН Павел Жавнеров.
В 90% случаев люди становятся тревожными во взрослом возрасте из-за того, что один из их родителей был тревожным, мнительным или эмоциональным, сказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Онлайн‑кинотеатр «КИОН» и сервис психологической помощи YouTalk провели исследование о влиянии детского опыта на взрослую жизнь. Опрос был проведен к выходу триллера «Отпечатки». Выяснилось, что 68,5% россиян пережили травматичный опыт в детстве, 13,7% считают своё детство безоблачным, а 17,7% затруднились с ответом. При этом 41,1% участников испытывают сильные эмоциональные или телесные реакции на триггеры из прошлого. Жавнеров отметил, что многие люди могут даже не заметить то, что им передалось от родителей.
«Дело не совсем в травмах как таковых. Больше влияет окружающая среда. Я работаю с тревожными расстройствами разного характера. По моим наблюдениям, в 90% люди становятся тревожными из-за того, что один из их родителей был тревожный, мнительный или эмоциональный. Люди просто перенимают модель мировосприятия родителя. Родители учат ребенка относиться к жизни так же, как они к ней относятся сами. Они делают это неосознанно, своим собственным примером. Если у родителя были психологические проблемы или сложности с взаимодействием с окружающей действительностью или людьми, то все это передается ребенку. Многие люди могут этого даже не замечать. Например, кто-то, выходя из комнаты, выключает свет. Люди так делают просто потому, что их так научили. В детстве мама сказала, что так надо делать. Многие это делают, совершенно не задумываясь, для чего это всё. Их просто так научили. Все эти паттерны могут сохраняться до конца жизни», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если люди не осознают перенятые у родителей модели мировосприятия, то и справиться с ними не удастся.
«Только люди, погружающиеся в самоанализ, становящиеся осознанными, начинаю анализировать то, что они делают, свои суждения. Только тогда у них появляется шанс от этого всего избавиться. Если же люди даже не осознают то, что у них есть такие модели мировосприятия, заложенные родителями в детстве или же просто перенятые у родителей, то люди не смогут с ними справиться, не смогут их изменить», — указал психолог.
Он также указал на то, что любые изменения в лучшую сторону даются тяжело — никто в этой жизни не может добиться хороших результатов простыми способами.
«Дело не в подавлении эмоций, а в стереотипе, который закладывается в голове: что должен человек делать, а что не должен, каким должен быть, а каким не должен. Это играет большую роль. Просматривать фильмы и сериалы о детских травмах не является действенным методом проработки эмоций. Это вообще не работает. Это попытка решить сложные проблемы простым путем. Никто в этой жизни не может добиться хороших результатов простыми способами — разбогатеть, похудеть, построить крепкие отношения. Все требует времени, сил и дисциплины», — добавил эксперт.
Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала НСН, что для борьбы с тревогой следует разделять ситуации, на которые человек может или не может повлиять, а также полезно выписывать страхи на бумагу, рисовать и заниматься йогой.
