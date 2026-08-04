При атаке БПЛА на Ленобласть пострадал один человек
Один человек пострадал в результате беспилотной атаки в Ленинградской области. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.
По словам губернатора, над территорией области сбили 17 БПЛА.
«Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. 1 человек пострадал», - написал Дрозденко на платформе «Макс».
Позднее губернатор уточнил, что в Красном Бору противник атаковал склады объединенной компании Wildberries и Russ, после попадания БПЛА возникло возгорание.
Ранее в Московской области в результате атаки дронов погибли пять человек, еще шесть пострадали, пишет Ura.ru.
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