СМИ: США хотят закрыть пять зарубежных диппредставительств

США намерены закрыть пять зарубежных представительств, в том числе консульства в Канаде и Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американский Госдепартамент в конце прошлой недели направил соответствующее уведомление в некоторые комитеты конгресса.

«Государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», – говорится в материале.

Как сообщают источники, такие шаги связаны в первую очередь с сокращением персонала, а не с геополитическими событиями.

Госдепартамент в ответ на запрос СМИ не подтвердил информацию о закрытии консульств, указав на приверженность эффективному дипломатическому присутствию.

Ранее посольство США в Кувейте временно приостановило работу в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, напоминает Ura.ru.

