СМИ: США хотят закрыть пять зарубежных диппредставительств
США намерены закрыть пять зарубежных представительств, в том числе консульства в Канаде и Японии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, американский Госдепартамент в конце прошлой недели направил соответствующее уведомление в некоторые комитеты конгресса.
«Государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада», – говорится в материале.
Как сообщают источники, такие шаги связаны в первую очередь с сокращением персонала, а не с геополитическими событиями.
Госдепартамент в ответ на запрос СМИ не подтвердил информацию о закрытии консульств, указав на приверженность эффективному дипломатическому присутствию.
Ранее посольство США в Кувейте временно приостановило работу в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, напоминает Ura.ru.
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