Минобрнауки запустит для студентов курсы для подготовки к семье и родительству
Минобрнауки России планирует запустить в вузах страны просветительский проект для подготовки студентов к семейной жизни и родительству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Отмечается, что ведомство разрабатывает инициативу для «формирования в вузах благоприятной среды для принятия и осознания важности семейных ценностей в жизни человека». Рабочее название проекта – «Университет родительства», «Университет семьи».
Минобрнауки предлагает проводить встречи учащихся и сотрудников вузов с представителями многодетных семей, экспертами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, социальным и психологическим аспектам жизни семьи. Неформальные беседы будут носить добровольный характер, их смогут посещать действительно заинтересованные люди.
Между тем депутат Госдумы Валерий Селезнев сообщил, что с 1 сентября вузы начнут выделять отдельные комнаты в общежитиях для проживания студенческих семей, пишет 360.ru.
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