Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в десяти регионах

Новые круглогодичные курорты создадут в десяти субъектах России. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Как отметил глава правительства, 12 круглогодичных курортов построят в рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал». В 2026-2027 годах регионы получат по 9 млрд рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, в РФ намерены модернизировать 75 аэропортов, работы идут уже в 38 из них.

Мишустин напомнил о комплексе инструментов государственной поддержки в сфере туризма.

«Прежде всего, это программа льготного кредитования, с помощью которой... возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более, чем на 63 тысячи номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений», — указал он.

В эти проекты инвестируют около 1,6 трлн рублей, в том числе 1 трлн субсидируемого кредитного портфеля.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров группы «Мантера» Александром Ткачевым развитие туристической инфраструктуры и строительство дорог для повышения транспортной доступности курортов на юге страны, напоминает Ura.ru.

