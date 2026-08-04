Полетим до конца года? Когда МС-21 будет окончательно готов к полетам
Российский лайнер проходит финальные тесты, заявил НСН Роман Гусаров.
Полет серийного образца — это только начало испытаний на безопасность и надежность, но они могут завершиться до конца 2026, рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН.
Первый серийный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо. Пассажирский лайнер целиком состоит из импортозамещенных деталей и прекрасно себя показал в воздухе. Об этом сообщили в госкорпорации-производителе «Ростех». Гусаров оценил перспективы нового судна.
«Создание самолета — это многолетний сложный процесс, включающий в себя множество этапов. В случае с МС-21 пришлось даже несколько откатиться назад, потому что мы столкнулись с санкциями в процессе создания. Пришлось импортозамещать практически половину комплектующих. Это означало разработку отечественных систем с нуля, а затем испытания. В процессе был создан двигатель ПД-14, а сейчас опытные образцы выполняют программу летных испытаний — около двух сотен полетов, которую завершат до конца года. По сути, самолет сдает экзамен на надежность и безопасность уже в том виде, в котором он будет стоять на конвейере все последующие годы и десятилетия. Авиакомпании уже заключают контракты на приобретение этих судов. Есть надежда, что до конца года первые образцы уже будут им поставлены», — отметил он.
Ранее Гусаров предсказывал в эфире НСН, что МС-21 получит сертификат в 2027 году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Севастополе задержали готовивших теракт против главы одного из новых регионов
- Честная оценка: Зачем зумеры стали брать мам и пап на собеседование
- АЗС в четырех регионах выдали предупреждения из-за цен на топливо
- В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным гражданам
- Из-за атаки БПЛА в подмосковном Чехове пострадали десять человек
- СМИ: США хотят закрыть пять зарубежных диппредставительств
- Полетим до конца года? Когда МС-21 будет окончательно готов к полетам
- Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в десяти регионах
- При атаке БПЛА на Ленобласть пострадал один человек
- Над российскими регионами сбили 320 украинских дронов