Полет серийного образца — это только начало испытаний на безопасность и надежность, но они могут завершиться до конца 2026, рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН.

Первый серийный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо. Пассажирский лайнер целиком состоит из импортозамещенных деталей и прекрасно себя показал в воздухе. Об этом сообщили в госкорпорации-производителе «Ростех». Гусаров оценил перспективы нового судна.