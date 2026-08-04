Из-за атаки БПЛА в подмосковном Чехове пострадали десять человек

Десять человек пострадали в результате беспилотной атаки в промзоне села Новоселки в Чехове Московской области. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

В Подмосковье при атаке БПЛА погибли пять человек

«По уточненной информации... в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек», - указал глава региона.

Ранее Воробьев сообщил об отражении атаки БПЛА на Московскую область. Губернатор заявлял о пяти погибших и шестерых пострадавших, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Официальная страница "ВКонтакте" главы МО Чехов Михаила Собакина
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