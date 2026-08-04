В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным гражданам

Военный открыл огонь по сослуживцам в Севастополе и напал на мирных жителей в селе Хмельницком, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб», - написал глава города на платформе «Макс».

Еще один человек получил ранение, отмечает RT.

Кроме того, нападавший ранил трех человек в Хмельницком и убил двух мужчин 71 года и 59 лет и 64-летнюю женщину.

Пострадавшим оказывают экстренную помощь, медики делают все возможное для их спасения. Нападавшего задержали. Специалисты работают на месте ЧП и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее в Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли для его задержания. В результате погиб один правоохранитель, пострадали трое.

