В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным гражданам
Военный открыл огонь по сослуживцам в Севастополе и напал на мирных жителей в селе Хмельницком, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб», - написал глава города на платформе «Макс».
Еще один человек получил ранение, отмечает RT.
Кроме того, нападавший ранил трех человек в Хмельницком и убил двух мужчин 71 года и 59 лет и 64-летнюю женщину.
Пострадавшим оказывают экстренную помощь, медики делают все возможное для их спасения. Нападавшего задержали. Специалисты работают на месте ЧП и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее в Оренбургской области мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли для его задержания. В результате погиб один правоохранитель, пострадали трое.
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