АЗС в четырех регионах выдали предупреждения из-за цен на топливо
Управления Федеральной антимонопольной службы в четырех регионах выдали предупреждения местным автозаправочным станциям из-за цен на топливо. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Так, в Красноярском крае получило предупреждение ООО «Регион 24», которое управляет сетью из 32 АЗС. За последние два месяца организация изменила цены на топливо без достаточных экономических обоснований. Компании предписали привести цены к экономически обоснованному уровню, в противном случае на нее заведут дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
В Брянской области выданы предупреждения четырем хозяйствующим субъектам с АЗС под коммерческим обозначением «Люкс-Ойл». По данным ФАС, эти заправки изменили розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95, теперь им следует снизить цены до уровня экономически обоснованных.
В свою очередь, в Нижегородской области предупреждения от ФАС получили ООО «ВНП» (заправки IRBIS), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» («ОПТИ»), где зафиксировали рост стоимости бензина.
Также в Херсонской области приняли аналогичные меры в отношении хозяйствующего субъекта, реализующего топливо в Новотроицком муниципальном округе, и ООО «ЮГ ОЙЛ». Организации изменили цены на бензин и дизельное топливо, не предоставив информацию о причинах.
Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что пик бензинового кризиса в России пройден.
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