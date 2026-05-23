Москвичи стали чаще продавать жилье ради закрытия ипотеки
Директор департамента первичного рынка и ипотеки компании «Этажи» в Москве Мария Сорока в беседе с РИА Новости отметила новую тенденцию: москвичи всё чаще продают квартиры, чтобы полностью погасить ипотеку.
Согласно статистике агентства, доля квартир, приобретённых в ипотеку и выставленных на продажу до её закрытия, в Москве достигла 35-40%, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 25-30%. Эксперт связывает рост продаж с упрощением механизмов реализации залоговой недвижимости. Благодаря этому заёмщики уже не вынуждены дожидаться последнего платежа и легче относятся к снятию обременения.
В основном на продажу выставляются: квартиры в новостройках комфорт‑ и бизнес‑класса, купленные под инвестиции на этапе строительства и выставленные после ввода дома в эксплуатацию; ипотечные студии и однокомнатные квартиры, приобретённые семьями в качестве стартового жилья.
Среди причин продажи — неспособность обслуживать кредит, особенно по ипотеке, оформленной в 2023–2024 годах на фоне резкого роста ставок.
Ранее ипотечные квартиры продавались со значительными скидками, но сейчас ситуация изменилась: банки освоили быстрые схемы погашения, переоформления и расчётов через аккредитивы, поэтому такие лоты стали более привлекательными для покупателей.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян рассказала НСН, что сейчас в российских компаниях происходят массовые сокращения, из-за чего нельзя быть уверенным в том, что через какое-то время будет удаваться гасить огромные ежемесячные платежи по ипотеке.
