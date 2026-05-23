Концерт певицы Славы в Бад-Зальцуфлене отменили из-за аннулирования визы
Издание «Подъём» со ссылкой на директора певицы Николая Макарова сообщило, что выступление российской исполнительницы Славы в Германии могло быть отменено из‑за её поддержки президента России.
Концерт артистки должен был пройти в городе Бад‑Зальцуфлен в рамках фестиваля «Ярмарка», ориентированного на русскоязычную диаспору. Однако перед выступлением её заменили украинской группой «Нэнси», исполняющей песни на русском языке.
По словам Макарова, причиной отмены стало аннулирование шенгенской визы. Изначально виза была одобрена при оформлении через визовый центр Испании, но за два дня до мероприятия её отозвали. Директор предположил, что это могло произойти из‑за публичных высказываний Славы в поддержку политического курса российского президента. При этом официальных разъяснений о причинах аннулирования визы артистке не поступало.
Николай Макаров подчеркнул, что певица намерена продолжить попытки получить шенгенскую визу и выступить в Европе. По его словам, цель Славы — представить российскую культуру и язык зарубежным соотечественникам, а не отправиться на отдых. Ранее артистка уже неоднократно гастролировала в Германии.
