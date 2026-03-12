Несколько детективов, основанных на реальных уголовных делах, вошли в короткий список VI сезона премии «Русский детектив», сообщил ранее ТАСС учредитель премии Иван Кудрявцев. В числе авторов, чьи работы попали в короткий список, — Александр Рогоза с книгой «Фишер. По следу зверя», Юрий Костин с «Штурмом» и Гера Фотич с «Остановить демона». Данилина

– Чем, на ваш взгляд, объясняется рост интереса к документальным детективам, основанным на реальных уголовных делах? Отражает ли это общую тенденцию в читательских предпочтениях?

Интерес к документальным романам можно объяснить жаждой современного читателя подлинных, правдивых историй без фальши. И это не новая тенденция, а устоявшаяся в последнее десятилетие — как в киноиндустрии, так и в литературе. Такая литература подает суровую реальность в художественном обрамлении: читается просто, но при этом узнаешь новое, а не просто отвлекаешься на фантазии автора. Документальные детективы, например, позволяют увидеть темные стороны души и понять природу зла, научиться замечать тревожные сигналы и беречь себя.

– Как документальные детективы влияют на восприятие жанра в целом? Не размывает ли это границы между художественной литературой и журналистикой/расследованиями?

Хороший документальный детектив — это всегда симбиоз художественной литературы и журналистского расследования. Автору мало просто описать реальное преступление (иначе это будет уже произведение по мотивам), нужно изучить контекст, свидетельства очевидцев, разные источники информации, чтобы соединить факты воедино, добавить собственную точку зрения на случившееся и придать тексту живости и эмоциональности средствами художественной выразительности. Думаю, остросюжетный жанр только выиграет, если будет больше историй, основанных на реальных событиях и позволяющих задуматься и отрефлексировать прошлое. Мы ведь не считаем, что уютные или юридические детективы как-то путают или размывают границы канона жанра, так и документальные романы – отдельное направление, которое только опровергает обвинения остросюжетных книг в несерьёзности.