Без фальши: Почему россияне хотят читать детективы по реальным уголовным делам
Документальные детективы хоть и набирают популярность у россиян, но все еще значительно уступают уютным детектива, выручка которых за год выросла на 373%, сказала НСН Анна Данилина.
Хороший документальный детектив — это всегда симбиоз художественной литературы и журналистского расследования, поэтому россияне за последний год в два раза чаще отдавали предпочтение произведениям именно этого жанра, рассказала в интервью НСН руководитель редакции группы компаний «Литрес», член жюри премии «Русский Детектив» 2025 и 2026 года Анна Данилина.
Несколько детективов, основанных на реальных уголовных делах, вошли в короткий список VI сезона премии «Русский детектив», сообщил ранее ТАСС учредитель премии Иван Кудрявцев. В числе авторов, чьи работы попали в короткий список, — Александр Рогоза с книгой «Фишер. По следу зверя», Юрий Костин с «Штурмом» и Гера Фотич с «Остановить демона». Данилина
– Чем, на ваш взгляд, объясняется рост интереса к документальным детективам, основанным на реальных уголовных делах? Отражает ли это общую тенденцию в читательских предпочтениях?
Интерес к документальным романам можно объяснить жаждой современного читателя подлинных, правдивых историй без фальши. И это не новая тенденция, а устоявшаяся в последнее десятилетие — как в киноиндустрии, так и в литературе. Такая литература подает суровую реальность в художественном обрамлении: читается просто, но при этом узнаешь новое, а не просто отвлекаешься на фантазии автора. Документальные детективы, например, позволяют увидеть темные стороны души и понять природу зла, научиться замечать тревожные сигналы и беречь себя.
– Как документальные детективы влияют на восприятие жанра в целом? Не размывает ли это границы между художественной литературой и журналистикой/расследованиями?
Хороший документальный детектив — это всегда симбиоз художественной литературы и журналистского расследования. Автору мало просто описать реальное преступление (иначе это будет уже произведение по мотивам), нужно изучить контекст, свидетельства очевидцев, разные источники информации, чтобы соединить факты воедино, добавить собственную точку зрения на случившееся и придать тексту живости и эмоциональности средствами художественной выразительности. Думаю, остросюжетный жанр только выиграет, если будет больше историй, основанных на реальных событиях и позволяющих задуматься и отрефлексировать прошлое. Мы ведь не считаем, что уютные или юридические детективы как-то путают или размывают границы канона жанра, так и документальные романы – отдельное направление, которое только опровергает обвинения остросюжетных книг в несерьёзности.
– В коротком списке представлены произведения с элементами готики и мистики («Тёмный двойник Корсакова», «Визионер»). Можно ли говорить о возрождении интереса к этим направлениям в детективной литературе?
Я бы даже не сказала, что интерес к мистике и готике угасал, стоит вспомнить Стивена Кинга, Диану Сеттерфилд, Дэна Симмонса, Лору Кейли или Артуро Переса-Реверте. Стоит отметить, что появляются новые яркие имена в этом направлении. Так, романы и рассказы Игоря Евдокимова об оккультном петербургском сыщике XIX века настолько детально проработаны, что сам король ужасов бы позавидовал. А digital-автор Литрес Самиздат Анатолий Сахоненко в книге «Эстафета» мастерски нагнетает саспенс и ощущение неотвратимой трагедии, и всё после встречи героя с чёрным котом.
– Заметен ли рост продаж детективов, основанных на реальных уголовных делах, по сравнению с другими поджанрами?
За последние 12 месяцев (с 11 марта 2025-го по 10 марта 2026 года) выручка группы компаний «Литрес» с продаж (во всех моделях монетизации) в жанре документального детектива увеличилась практически вдвое в сравнении с аналогичным периодом год назад — на 87%. В топе — «Не говори никому. Реальная история сестер, выросших с матерью-убийцей» Грега Олсена (в электронном и аудиоформате), «Фишер. По следу зверя. Настоящая история серийного убийцы» Александра Рогозы (вошел в короткий список премии «Русский Детектив – 2026»), «Вскрытие покажет. Записки увлеченного судмедэксперта» Алексея Решетуна, «Люблю тебя, мама. Мои родители — маньяки Фред и Розмари Уэст» Мэй Уэст и Нила Маккея.
Если сравнить документальные детективы со смежными поджанрами, по выручке они обогнали психологические триллеры (рост 59% год к году) и скандинавские детективы (37%), но значительно уступают главной тенденции жанра — уютным детективам, которые демонстрируют прирост 373%. Можно сделать вывод, что документальные детективы не самый продаваемый жанр, но однозначно лидер среди самых быстрорастущих направлений.
