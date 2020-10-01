Новые законы. Как они изменят жизнь россиян?

Еще одно нововведение коснется всех получателей социальных выплат, включая пенсии. Их будут перечислять только на карты национальной платежной системы «Мир».

С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Аналогичное повышение ждет оклады судей и сотрудников силовых ведомств.

Вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН объяснил, что делается ради более эффективной работы этой категории россиян.

«Суть в том, чтобы лучше стимулировать труд государственных служащих. От них очень многое зависит, а система стимулирования не очень хорошая. Дело ведь не только в уровне оплаты. При том, что он по позициям с сопоставимой квалификацией ниже, чем в бизнесе. Поэтому есть проблема привлечения по-настоящему квалифицированных людей на госслужбу. Но главное даже не это, а необходимость более тесно увязать оплату с качеством работы», - отметил Якобсон.

По его словам, одним из важных источников этого должно было быть сокращение излишних кадров.

Сегодня начнется осенний призыв в армию, служить отправятся 128 тысяч человек. Всех обеспечат одноразовыми медицинскими масками и антисептиками.

С 1 октября производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. Продажа, хранение и перевозка немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну после этой даты, обернутся штрафами.

В этой связи эксперты отрасли прогнозируют повышение цен. На это указала, в частности, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

«Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении то, у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам. Особенно популярна российская парфюмерия в недорогом ценовом сегменте, до 400-500 рублей», - рассказала НСН эксперт.

Часть нововведений касается вкладов. Лимит страхового возмещения увеличится до 10 миллионов рублей. Но это правило действует по отношению к тем средствам, которые граждане получат от продажи жилого помещения или земельного участка, при вступлении в права наследства, в случае возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, при получении социальных выплат, пособий и грантов.

Получить возмещение по вкладам до 1,4 миллиона рублей смогут определенные малые предприятия и НКО, например благотворительные фонды и товарищества собственников жилья.

