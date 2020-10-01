Новые законы. Как они изменят жизнь россиян?
Эксперты НСН прокомментировали правовые нововведения, вступающие в силу с нынешнего дня.
С 1 октября вступают в силу несколько новых законов, которые существенно поменяют жизнь россиян.
В частности, заканчивается период действия некоторых льгот, введенных в период пандемии коронавируса. Индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта, прекратят получать максимальный размер пособия по безработице. Также завершается действие отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса. Вместе с ними заканчивается действие моратория на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.
Важное изменение коснется автомобилистов. К привычной системе возвращается порядок получения ОСАГО. Теперь вновь нужно предъявлять действующую диагностическую карту страховой компании. Если до 31 октября водитель этого не сделает, то страховая компания вправе потребовать у автовладельца возмещения денег, выплаченных пострадавшей стороне.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отметил, что с октября пройти техосмотр должны будут и те, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса.
«Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, например я, тоже должны будут пройти технический осмотр», – подчеркнул он.
Еще одно нововведение коснется всех получателей социальных выплат, включая пенсии. Их будут перечислять только на карты национальной платежной системы «Мир».
С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Аналогичное повышение ждет оклады судей и сотрудников силовых ведомств.
Вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН объяснил, что делается ради более эффективной работы этой категории россиян.
«Суть в том, чтобы лучше стимулировать труд государственных служащих. От них очень многое зависит, а система стимулирования не очень хорошая. Дело ведь не только в уровне оплаты. При том, что он по позициям с сопоставимой квалификацией ниже, чем в бизнесе. Поэтому есть проблема привлечения по-настоящему квалифицированных людей на госслужбу. Но главное даже не это, а необходимость более тесно увязать оплату с качеством работы», - отметил Якобсон.
По его словам, одним из важных источников этого должно было быть сокращение излишних кадров.
Сегодня начнется осенний призыв в армию, служить отправятся 128 тысяч человек. Всех обеспечат одноразовыми медицинскими масками и антисептиками.
С 1 октября производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. Продажа, хранение и перевозка немаркированной продукции, произведенной или ввезенной в страну после этой даты, обернутся штрафами.
В этой связи эксперты отрасли прогнозируют повышение цен. На это указала, в частности, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
«Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении то, у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам. Особенно популярна российская парфюмерия в недорогом ценовом сегменте, до 400-500 рублей», - рассказала НСН эксперт.
Часть нововведений касается вкладов. Лимит страхового возмещения увеличится до 10 миллионов рублей. Но это правило действует по отношению к тем средствам, которые граждане получат от продажи жилого помещения или земельного участка, при вступлении в права наследства, в случае возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, при получении социальных выплат, пособий и грантов.
Получить возмещение по вкладам до 1,4 миллиона рублей смогут определенные малые предприятия и НКО, например благотворительные фонды и товарищества собственников жилья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- На Камчатке создадут «Министерство счастья»
- Суд присяжных рассмотрит дело Шамсутдинова в конце октября
- В Баку сообщили о потерях среди мирных граждан
- Правительство продлило программу туристического кешбэка
- Чемпионку мира по пауэрлифтингу приняли в Петербурге за мужчину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru