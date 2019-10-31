Парфюмеры подтвердили скорый взлёт цен на духи
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации сообщила, что россияне предпочитают продукцию дешевого сегмента.
Новые правила маркировки парфюмерной продукции парфюмерной продукции, предложенные Минпромторгом, могут привести к резкому росту цен на духи из Европы и Америки, а также резко сократить их количество на рынке. Так, по данным Ассоциации прямых продаж, рост цен составит от 5% до 10%. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 июля 2020 года.
Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова в эфире НСН подтвердила опасения специалистов.
«Ассоциация совершенно права, делая такие прогнозы. Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении то, у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам. Особенно популярна российская парфюмерия в недорогом ценовом сегменте, до 400-500 рублей», - рассказала эксперт.
Напомним, планируется, что к 2024 году в Российской Федерации будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Начальник костромской колонии задержан за взятку в 1 млн рублей
- Зеленский запугивает Европу после разрешения Данией «Северного потока - 2»
- Лавров не подтвердил столкновение военных Турции и Сирии
- Мёртвый срочник найден в кабинете командира в ВЧ Калужской области
- Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей