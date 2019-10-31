Парфюмеры подтвердили скорый взлёт цен на духи

31 октября 201914:44
Екатерина Клепко

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации сообщила, что россияне предпочитают продукцию дешевого сегмента.

Новые правила маркировки парфюмерной продукции парфюмерной продукции, предложенные Минпромторгом, могут привести к резкому росту цен на духи из Европы и Америки, а также резко сократить их количество на рынке. Так, по данным Ассоциации прямых продаж, рост цен составит от 5% до 10%. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 июля 2020 года.

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Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова в эфире НСН подтвердила опасения специалистов.

«Ассоциация совершенно права, делая такие прогнозы. Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении то, у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам. Особенно популярна российская парфюмерия в недорогом ценовом сегменте, до 400-500 рублей», - рассказала эксперт.

Напомним, планируется, что к 2024 году в Российской Федерации будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

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