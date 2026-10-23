Покупатели билетов на новые мероприятия от концертного агентства Say Agency будут внимательно следить за тем, как компания будет возвращать деньги за несостоявшийся концерт Канье Уэста, заявил НСН промоутер Владимир Зубицкий.



Say Agency, засветившееся в скандале с отмененными концертами Канье Уэста, анонсировало стадионный концерт американского рэпера Flo Rida на 33-тысячной «ВТБ Арене» в Москве 28 августа 2027 года. Информация уже появилась на сайте стадиона. Зубицкий не увидел в этом проблем.



«Насколько я знаю, деньги за билеты на отмененный концерт Канье Уэста они возвращают. С этим выступлением им будет сложно, потому что у публики большое недоверие к этой компании. Раз объявили на сайте площадки, то каким-то образом, наверное, согласовали. А дальше зрители обратят внимание на то, что у них была такая отмена, посмотрят, как они возвращают деньги за отмену выступления. Если не будет проблем, то и никаких вопросов не возникнет», — подчеркнул он.



Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов назвал НСН, какую сумму организаторы вернут покупателям билетов на концерт Канье Уэста.

