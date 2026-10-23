Соучастник Треповой получил пожизненный срок за теракт, в котором погиб Татарский

Теракт в кафе Street Food Bar на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года. Статуэтку, в которую была заложена бомба, в заведение принесла Трепова. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).

По версии следствия, статуэтку со взрывчаткой Треповой через посредника передал именно Денисов. Кроме того, было доказано, что мужчина вовлекал в террористическое сообщество новых участников.

Отмечается, что первые 10 лет пожизненного срока Денисов проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии особого режима. Также суд оштрафовал его на миллион рублей.

* - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Михаил Балашов, который является основным фигурантом дела о подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян, был приговорён к 25 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

