Соучастник Треповой получил пожизненный срок за теракт, в котором погиб Татарский
Гражданин Украины Юрий Денисов*, который является соучастником совершившей в Санкт-Петербурге теракт Дарьи Треповой*, был приговорён к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Теракт в кафе Street Food Bar на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года. Статуэтку, в которую была заложена бомба, в заведение принесла Трепова. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).
По версии следствия, статуэтку со взрывчаткой Треповой через посредника передал именно Денисов. Кроме того, было доказано, что мужчина вовлекал в террористическое сообщество новых участников.
Отмечается, что первые 10 лет пожизненного срока Денисов проведёт в тюрьме, остальные — в исправительной колонии особого режима. Также суд оштрафовал его на миллион рублей.
* - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ранее Михаил Балашов, который является основным фигурантом дела о подготовке покушения на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян, был приговорён к 25 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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