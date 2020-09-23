Экономист объяснил, почему в России много чиновников
Отложенная из-за кризиса реформа госаппарата в России необходима, но сокращать нужно не чиновников, а избыточные функции, заявил в беседе с НСН экономист Лев Якобсон.
Правительство России намерено перенести на 2023 год реформу «системы материальной мотивации» чиновников. Как пишут СМИ, тем самым планируется сэкономить почти 200 млрд рублей в условиях дефицита бюджета. Однако к 2023 году власти намерены вернуться к планам повышения окладов госслужащих при сокращении их численности.
Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН объяснил, в чем суть отложенной реформы.
«В том, чтобы лучше стимулировать труд государственных служащих. От них очень многое зависит, а система стимулирования не очень хорошая. Дело ведь не только в уровне оплаты. При том, что он по позициям с сопоставимой квалификацией ниже, чем в бизнесе. Поэтому есть проблема привлечения по-настоящему квалифицированных людей на госслужбу. Но главное даже не это, а необходимость более тесно увязать оплату с качеством работы», - отметил Якобсон.
По его словам, одним из важных источников этого должно было быть сокращение излишних кадров.
«Но излишние кадры не потому бывают, что сидят чиновники и ничего не делают, а потому что они делают работу, которую не надо бы делать. Допустим, государство вмешивается во что-то, где граждане и бизнес могли бы действовать более свободно. Это серьезное дело, которое требует анализа, нестандартных решений, в том числе расходов. Это не просто так – одного уволили, а другому стали платить в два раза больше. Все гораздо сложнее. Не существует проблемы сокращения избыточных чиновников. Существует проблема сокращения избыточных функций госаппарата. И именно это отложили. Функций много, а не людей. Людей не хватает», - подчеркнул экономист.
Он выразил уверенность, что власти не будут откладывать реформу оплаты чиновников в долгий ящик.
«Не забудут. Рационализация работы госаппарата необходима, мы все видим: неэффективен госаппарат. Все это видят, от президента до последней пенсионерки», - указал собеседник НСН.
Согласно первоначальному плану реформы, численность сотрудников центральных аппаратов федеральных министерств в 2020 году должна была снизиться на 10%, а территориальных органов — на 5%. К 2021 году численность территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти должна была сократиться на 15%.
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