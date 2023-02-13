Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией территорий на Украине
Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».
Также Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу. «Если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может «лопнуть», - сказал глава Чечни. Также он отметил, что у России есть необходимая живая сила для того, чтобы дойти до Киева и взять его под контроль. Кадыров также выразил уверенность, что до конца года все задачи специальной военной операции «будут выполнены на 100%».
В сентябре 2022 года российская армия покинула крупные города Харьковской области Изюм, Купянск и Балаклею. Тяжелые бои развернулись за Красный Лиман. Переброска войск осуществлялась в течение трех суток. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные «мероприятия с обозначением реальных действий войск», сообщала НСН со ссылкой на Минобороны.
Ранее Рамзам Кадыров сообщил, что помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова попытались отравить, передав генералу пропитанное ядом письмо, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
- Большинство россиян выступили за запрет для чиновников и депутатов отдыха за границей
- В Турции из-под завалов спасли ребенка
- Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР
- Москалькова обратится в СКР из-за очередной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»
- Москалькова обратилась к Герасимову после жалоб мобилизованных
- Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов
- В МИД Австрии призвали ЕС не уничтожать платформы для диалога с Россией
- Глава Чечни рассказал, что станет с западными истребителями на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru