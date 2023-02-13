Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией территорий на Украине

Кадыров назвал военно-тактическим ходом оставление Россией в рамках спецоперации территорий на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Также Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу. «Если обстрелы территории РФ продолжатся, терпение может «лопнуть», - сказал глава Чечни. Также он отметил, что у России есть необходимая живая сила для того, чтобы дойти до Киева и взять его под контроль. Кадыров также выразил уверенность, что до конца года все задачи специальной военной операции «будут выполнены на 100%».

В сентябре 2022 года российская армия покинула крупные города Харьковской области Изюм, Купянск и Балаклею. Тяжелые бои развернулись за Красный Лиман. Переброска войск осуществлялась в течение трех суток. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные «мероприятия с обозначением реальных действий войск», сообщала НСН со ссылкой на Минобороны.

Ранее Рамзам Кадыров сообщил, что помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил РФ Апты Алаудинова попытались отравить, передав генералу пропитанное ядом письмо, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры