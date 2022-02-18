«Филиал ада для шизоидов»: Психолог рассказал, как не сойти с ума на удаленке

Ранее сервис «Зарплата.ру» провел опрос, согласно которому трудности с самодисциплиной стали главной проблемой россиян на удаленке. Рощин объяснил, с чем это может быть связано.

«Комфортно или некомфортно человеку на удаленной работе – во многом зависит от его психотипа. Если человек шизоидного склада, больше любит быть один и погружаться в какие-нибудь цифры или личные размышления, то таким людям изначально в принципе не нужно таскаться на работу. Они всегда мечтали организовать свое рабочее место около дивана. При этом половина населения ориентирована вовне, поэтому нуждается в общении и взаимодействии с другими людьми. Для них работа на удаленке была филиалом ада, и они не знали куда деваться, потому что им не хватало общения, людей, даже соприкосновений и поездок на общественном транспорте», - объяснил он.