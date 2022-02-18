«Филиал ада для шизоидов»: Психолог рассказал, как не сойти с ума на удаленке

По словам психолога Алексея Рощина, любовь и ненависть человека к удаленке связаны с его психотипом. 


Для работы на удаленке необходимо правильно распределить пространство в доме, чтобы человека ничего не отвлекало, иначе у него могут развиться психологические проблемы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил социальный психолог Алексей Рощин.

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Ранее сервис «Зарплата.ру» провел опрос, согласно которому трудности с самодисциплиной стали главной проблемой россиян на удаленке. Рощин объяснил, с чем это может быть связано.

«Комфортно или некомфортно человеку на удаленной работе – во многом зависит от его психотипа. Если человек шизоидного склада, больше любит быть один и погружаться в какие-нибудь цифры или личные размышления, то таким людям изначально в принципе не нужно таскаться на работу. Они всегда мечтали организовать свое рабочее место около дивана. При этом половина населения ориентирована вовне, поэтому нуждается в общении и взаимодействии с другими людьми. Для них работа на удаленке была филиалом ада, и они не знали куда деваться, потому что им не хватало общения, людей, даже соприкосновений и поездок на общественном транспорте», - объяснил он.

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Психолог также посоветовал, как отделять личную жизнь и работу на удаленке.

«Если работодатель экстраверта настаивает на удаленном типе работы, то ему следует подумать о смене компании. А если деваться некуда, то, наверное, для большинства лучше придумать варианты разделения. Для людей с большими домами или квартирами рецепт известен: можно сделать кабинет. Кабинет – для работы, спальня – для сна, гостиная – для развлечения. То есть дома необходимо выделить рабочую зону, сделав ее отчужденной от остальной территории квартиры. Это самый оптимальный вариант. Хотя для человека, живущего в однушке или двушке – это сложно сделать. Самое важное – это создать рабочую атмосферу, отличающуюся от домашней, которая расслабляет», - рассказал он.

При этом, по его словам, обратная ситуация может быть травматична для психики человека.

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«Если человек постоянно работает за компьютером дома, а потом за ним же проводит досуг, то это психологически опасно. Связанное с этим расстройство довольно распространено. У таких людей два варианта: либо они воспринимают собственный дом как рабочее место, тогда у них постепенно возникает ощущение, что у них нет дома. Нет дома – нет места отдыха. Получается, что человек даже в конце рабочего дня остается на работе. Второй вариант, когда люди пытаются работать на том же диване, на котором они веселились, и у них не возникает ощущения, что они на работе», - заключил Рощин.

Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сокращение рабочей недели с сохранением зарплат приведет к банкротству половины бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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