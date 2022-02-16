«Детям работать нельзя»: Онищенко возмутился эксплуатированию Алисы Тепляковой
Экс-депутат Госдумы напомнил, что российское законодательство не предусматривает детский труд.
Алиса Теплякова не может работать, так как это нарушает российское законодательство, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Вот ты говоришь, что за час девочка будет требовать 50 тысяч рублей, а давайте вспомним наше российское законодательство – у нас можно детям работать? Это же работа. Эксплуатация детского труда. Придут к ней, кто-то заплатит деньги из любопытства. Это услуга за которую платят, есть взаимоотношения между людьми. Кто дал право эксплуатировать детский труд? Давайте тогда внесем поправки, что можно эксплуатировать детский труд, при условии, что это гениальный человек, назовем это законом Алисы Тепляковой», - отметил он.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в «Живом журнале», что студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова оказывает психологическую консультацию за 50 тысяч рублей за один академический час. Ее отец Евгений объяснил ценник тем, что Алиса – «уникальный специалист, и у неё мало времени».
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