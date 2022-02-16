«Детям работать нельзя»: Онищенко возмутился эксплуатированию Алисы Тепляковой

Алиса Теплякова не может работать, так как это нарушает российское законодательство, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Вот ты говоришь, что за час девочка будет требовать 50 тысяч рублей, а давайте вспомним наше российское законодательство – у нас можно детям работать? Это же работа. Эксплуатация детского труда. Придут к ней, кто-то заплатит деньги из любопытства. Это услуга за которую платят, есть взаимоотношения между людьми. Кто дал право эксплуатировать детский труд? Давайте тогда внесем поправки, что можно эксплуатировать детский труд, при условии, что это гениальный человек, назовем это законом Алисы Тепляковой», - отметил он.