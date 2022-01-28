«Ненаучная фантастика»: Медведеву предложили оплатить «лишний» пятый рабочий день
Экономисты Ростислав Капелюшников и Екатерина Самраилова объяснили невозможность перехода на «четырехдневку» с сохранением зарплат.
Сокращение рабочей недели с сохранением зарплат приведет к банкротству половины бизнеса, заявил заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при переходе к четырехдневной рабочей неделе следует сохранить те же зарплаты, что и при «пятидневке». По его словам, в некоторых случаях «и четырех дней достаточно», учитывая, что во время пандемии многие россияне перешли на работу в онлайн-формате и не планируют возвращаться в обычный режим.
«Я думаю, что сама идея о четырехдневной рабочей неделе является надуманной и не имеет никакого отношения к экономической реальности. В условиях старения российского населения, когда численность занятых непрерывно убывает, играть с идеей сокращения продолжительности рабочего времени – это просто ненаучная фантастика, не говоря уже о том, что сохранение тех же зарплат приведет к банкротству половины бизнеса», - отметил Капелюшников.
В свою очередь, профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в шутку назвала единственный возможный вариант такого «перехода».
«Анекдотический даже вопрос, может быть, Дмитрий Анатольевич живет в другом измерении, на другой планете. Может быть, в госбюджетах оплатят четырехдневную рабочую неделю госслужащим. А как оплачивать работу акционерным обществам, всем объединениям, которые находятся в условиях самофинансирования и зарабатывания денег? Такого быть не может, это экономически не обосновано, даже в теории вопроса такого нет, в теории заработной платы и фонда оплаты труда. Есть календарный рабочий год, который высчитывается в человеко-днях и человеко-часах. Как оплачивать тот день, который человек не работает? Этого не может быть никогда, если только, конечно, Дмитрий Анатольевич не будет оплачивать это из своего личного фонда всем работодателям», - объяснила она.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести семичасовой рабочий день. По ее мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.
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