«Ненаучная фантастика»: Медведеву предложили оплатить «лишний» пятый рабочий день

«Анекдотический даже вопрос, может быть, Дмитрий Анатольевич живет в другом измерении, на другой планете. Может быть, в госбюджетах оплатят четырехдневную рабочую неделю госслужащим. А как оплачивать работу акционерным обществам, всем объединениям, которые находятся в условиях самофинансирования и зарабатывания денег? Такого быть не может, это экономически не обосновано, даже в теории вопроса такого нет, в теории заработной платы и фонда оплаты труда. Есть календарный рабочий год, который высчитывается в человеко-днях и человеко-часах. Как оплачивать тот день, который человек не работает? Этого не может быть никогда, если только, конечно, Дмитрий Анатольевич не будет оплачивать это из своего личного фонда всем работодателям», - объяснила она.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести семичасовой рабочий день. По ее мнению, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.

