Инфекционист раскрыл новые сроки завершения четвертой волны COVID-19
Ситуация стабилизируется только в том случае, если не будет новых штаммов, подчеркнул Евгений Тимаков.
Повсеместное снижение заболеваемости коронавирусом можно ждать к середине декабря, сейчас говорить о полноценной стабилизации ситуации еще рано, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что число выявляемых случаев инфекции за минувшую неделю сократилось на 2,5%.
«Уровня иммунитета не хватает, но если коронавирус сейчас не проявит новых штаммов и не видоизменится, то мы с вами увидим сейчас около месяца стабилизацию процесса и с середины декабря постепенно снижение количества заболевших. Основной параметр, на который нужно обращать внимание - это летальность. Летальность пока снижается не во всех регионах. Если смотреть среднюю статистику по России то она не снижается, если смотреть отдельные регионы – снижается», - отметил Тимаков.
По его словам, в некоторых регионах летальность пока растет. Также врач подчеркнул, что рассматривать ситуацию по количеству заболевших следует не по всей России, а по отдельным регионам.
«В части регионов мы видим рост заболеваемости, а не ее снижение. Поэтому говорить о полноценной стабилизации процесса я бы сейчас не стал. В течение месяца этот процесс будет стабилизироваться и скорее всего в середине декабря мы увидим не рост заболеваемости, а снижение. Но это все при условии, что не будет нового штамма», - сказал Тимаков.
Вирусолог отметил, что к снижению заболеваемости в Москве привела совокупность мер и плотность населения, благодаря чему вырабатывается коллективный иммунитет.
«В мегаполисах больше плотность населения, больше контактов, соответственно быстрее вырабатывается коллективный иммунитет. Плюс в мегаполисе активнее вакцинируются. Здесь вопрос не в нерабочих днях. Здесь все вместе работает», - добавил врач.
Тимаков добавил, что если вирус не мутирует, в ограничениях к Новому году нет смысла.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новая, пятая волна заболеваемости COVID-19 придет в феврале-марте, но не будет связана с новогодними каникулами.
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