Инфекционист раскрыл новые сроки завершения четвертой волны COVID-19

Повсеместное снижение заболеваемости коронавирусом можно ждать к середине декабря, сейчас говорить о полноценной стабилизации ситуации еще рано, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что число выявляемых случаев инфекции за минувшую неделю сократилось на 2,5%.