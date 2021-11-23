Названы признаки полного выздоровления от коронавируса

По его словам, ПЦР-тест на COVID-19 не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма. По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавируса.

Нетесова отметил: чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, необходимо через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь. «Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, иммунитет вакцинированного от коронавирусной инфекции ниже, чем иммунитет переболевшего COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

