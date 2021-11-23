Песков предупредил о новых всплесках коронавируса в мире

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, мир ожидают новые всплески. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

По его словам, во избежание нарастания волн заболеваемости необходимо повышать уровень вакцинации.

При этом Песков, напомнив об обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе, подчеркнул, что на повышение числа заразившихся во всем мире влияет «недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации».

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23 ноября число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 33 тысячи 996 человек. Выявлено 1 тысяча 243 новых случая со смертельным исходом. Выздоровели - 36 тысяч 51 человек.

По данным портала стопкаронавирус.рф, по состоянию на 19 ноября, вакцинацию первым компонентом провели 66 миллионов 400 тысяч 393 человека. Полную вакцинацию прошли 58 миллионов 713 тысяч 240 граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеВакцинацияКоронавирусРоссияДмитрий Песков
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