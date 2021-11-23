Песков предупредил о новых всплесках коронавируса в мире

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, мир ожидают новые всплески. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

По его словам, во избежание нарастания волн заболеваемости необходимо повышать уровень вакцинации.

При этом Песков, напомнив об обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе, подчеркнул, что на повышение числа заразившихся во всем мире влияет «недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации».