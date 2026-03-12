Низкие зарплаты, неправильное распределение персонала и закрытость от общества мешают ФСИН привлечь новых сотрудников, рассказал НСН вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В территориальных органах ФСИН не хватает 35 до 50% сотрудников, а еще 40% всех работников увольняются, не доработав до пенсии. Об этом на итоговой коллегии сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. Его слова приводит «Интерфакс». Мельников раскрыл главные проблемы ведомства.