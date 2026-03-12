«Не хватает мотивации»: Правозащитник назвал причины дефицита кадров во ФСИН

Система наказаний уже давно не может решить три главных вопроса, заявил НСН Иван Мельников.

Низкие зарплаты, неправильное распределение персонала и закрытость от общества мешают ФСИН привлечь новых сотрудников, рассказал НСН вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

В территориальных органах ФСИН не хватает 35 до 50% сотрудников, а еще 40% всех работников увольняются, не доработав до пенсии. Об этом на итоговой коллегии сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. Его слова приводит «Интерфакс». Мельников раскрыл главные проблемы ведомства.

«В ряде учреждений бывает один дежурный на несколько этажей — он просто не успеет оказать помощь, если кому-то станет плохо или кого-то начнут убивать. Поэтому, в первую очередь, необходима оптимизация. Еще два важных момента — это поднять зарплаты и увеличить открытость ведомства. Даже пресс-служба часто закрывается от журналистов. Если ФСИН будет показывать, что она готова взаимодействовать с обществом, будет открытой и содействовать тому, что люди, которые сидят в тюрьмах, возвращались к обычной жизни, то для многих это будет стимулом, чтобы пойти работать в эту систему», — подчеркнул он.

Правозащитник также описал идеальную систему устройства ФСИН.

«Идеальный образец того, как система должна функционировать, был продемонстрирован в ИК-4 в Белгородской области, когда там сидели наши известные футболисты. Там активно продвигали спорт: проводились товарищеские матчи по футболу среди заключенных. Еще одним условием было бы наличие независимых наблюдательных комиссий, которые могли бы поднимать и вопросы повышения зарплаты сотрудникам и следить за ситуацией в колониях. Сейчас все формируются только по согласованию: кто нравится, кто не нравится. И конечно же, внутри колонии должны работать профессиональные кадры. Этих людей надо воспитывать. Самое важное — дать им правильную мотивацию», — поделился он.

ФОТО: РИА Новости
