Тюрьмы в РФ попали в тройку госучреждений по «удобству услуг» для граждан

Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге клиентоцентричности федеральных ведомств, сообщает «Коммерсант».

Индекс ФСИН составил 94% из 100% возможных. Список был подготовлен Аналитическим центром при правительстве РФ на основе степени удовлетворённости пользователей, доли неоказанных услуг, нарушения сроков и частоты сбоев IT-систем.

Минфин и Федеральная налоговая служба набрали по 98%, далее идет — Росреестр (96%). Также в списке — Федеральное казначейство (93%).

Наихудшие показатели по этой части — у Росавиации, Государственной фельдъегерской службы и МВД.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ФНСМинфин РФФСИН

Горячие новости

Все новости

партнеры