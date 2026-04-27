Тюрьмы в РФ попали в тройку госучреждений по «удобству услуг» для граждан
Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге клиентоцентричности федеральных ведомств, сообщает «Коммерсант».
Индекс ФСИН составил 94% из 100% возможных. Список был подготовлен Аналитическим центром при правительстве РФ на основе степени удовлетворённости пользователей, доли неоказанных услуг, нарушения сроков и частоты сбоев IT-систем.
Минфин и Федеральная налоговая служба набрали по 98%, далее идет — Росреестр (96%). Также в списке — Федеральное казначейство (93%).
Наихудшие показатели по этой части — у Росавиации, Государственной фельдъегерской службы и МВД.
Ранее правозащитник назвал причины дефицита кадров во ФСИН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Кремле заявили о возвращении плановой экономики
- СМИ: Иран пропустил яхту Мордашова через Ормузский пролив
- Трамп: Из-за блокады США нефтепроводы Ирана взорвутся
- СМИ: Системы распознавания лиц на московских стройках за 10 млрд рублей дают сбой
- В Кремле заявили, что отключения интернета не повлияли на падение экономики РФ
- Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне
- Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре
- На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям
- Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20