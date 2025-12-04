Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
Нападающий бразильского футбольного клуба «Сантос» Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года.
Форвард забил голы в матче чемпионата страны против «Жувентуде» и обеспечил своей команде победу со счетом 3:0. «Сантос» набрал в турнире 44 очка и поднялся на 14-е место чемпионата.
Последний раз 33-летний бразилец забивал три гола в одной игре 9 апреля 2022 года, когда играл за французский «Пари Сен-Жермен». Неймар оформил хет-трик в матче против «Клермона», он завершился со счетом 6:1.
Нападающий подписал контракт с «Сантосом» в январе, Неймар вернулся в клуб, за который выступал в 2009-2013 годы, пишет 360.ru.
