Медведев: Хищение ЕС российских активов может стать casus belli
Хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими... последствиями», - написал политик в Telegram-канале.
По словам Медведева, в этом случае возврат средств пройдет не через суд, а «путем настоящих репараций» в натуральной форме от поверженных противников России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для принятия предложения об изъятии активов РФ необходимо лишь квалифицированное большинство, пишет 360.ru.
