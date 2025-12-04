Медведев: Хищение ЕС российских активов может стать casus belli

Хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими... последствиями», - написал политик в Telegram-канале.

По словам Медведева, в этом случае возврат средств пройдет не через суд, а «путем настоящих репараций» в натуральной форме от поверженных противников России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для принятия предложения об изъятии активов РФ необходимо лишь квалифицированное большинство, пишет 360.ru.

