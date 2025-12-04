Медведев: Хищение ЕС российских активов может стать casus belli

Хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими... последствиями», - написал политик в Telegram-канале.

По словам Медведева, в этом случае возврат средств пройдет не через суд, а «путем настоящих репараций» в натуральной форме от поверженных противников России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для принятия предложения об изъятии активов РФ необходимо лишь квалифицированное большинство, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры