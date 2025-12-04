Макрон призвал к мораторию на удары зимой по энергосистеме Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил приостановить удары зимой по энергетическим объектам Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута

Макрон высказался о таких шагах на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Французский президент выразил надежду, что Пекин присоединится к призыву и к усилиям для скорейшего достижения «по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре».

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз находится с Россией в стратегической конфронтации, пишет 360.ru.

